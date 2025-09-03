В Украине в этом сезоне заметно уменьшился экспорт масла. На уменьшение объемов экспорта повлияли в основном природные причины.

Какие объемы сокращения экспорта масла?

Экспорт подсолнечного масла из Украины в августе сократился до 150 тысяч тонн, что стало минимальным месячным объемом за более чем 3 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Это стало вторым самым низким месячным показателем за последние почти 14 сезонов.

Обратите внимание! По мнению аналитиков, сокращение произошло по всем основным направлениям, в частности не фиксировалось поставок в Индию.

Снижение темпов экспорта данного продукта в указанный период обусловлено сезонными факторами, в частности сокращением предложения подсолнечника на внутреннем рынке, что ограничивало переработку, а также снижением спроса со стороны некоторых импортеров в ожидании поставок более дешевого масла из сырья нового урожая,

– объясняют эксперты.

Всего по итогам 2024/25 маркетингового года из Украины было экспортировано 4,73 миллиона тонн подсолнечного масла, что на 24% уступает показателю предыдущего сезона и стало минимумом для последних трех сезонов.

Почему сократились темпы экспорта масла?

Основными факторами, ограничивших экспорт данного продукта из Украины, стали меньший урожай подсолнечника в прошлом году и низкая маржинальность его переработки. В то же время поставки на основные рынки сбыта в сезоне, что уже завершился, несколько увеличились.

В топ-3 импортеров украинского масла вошли:

Индия (767 тысяч тонн, +44% к 2023/24 маркетинговому году),

(767 тысяч тонн, +44% к 2023/24 маркетинговому году), Испания (656 тысяч тонн, +11%),

(656 тысяч тонн, +11%), Италия (504 тысяч тонн, +28%).

Важно! Аналитики отмечают, что в целом сезон стал достаточно сложным для украинского сектора переработки подсолнечника, что заставило заводы искать лучшей рентабельности в переработке сои и рапса, а также стало толчком для продвижения "соево-рапсовых правок", судьба которых, кстати, до сих пор остается неопределенной.

