Себестоимость выросла в 1,5 раза: блэкауты и морозы ударили по тепличным хозяйствам

Органическое хозяйство на Сумщине столкнулось с резким ростом расходов из-за морозов и блэкаутов. Несмотря на это, фермеры стараются не повышать цены для потребителей и ищут способы экономии.

Тепличные хозяйства понесли убытки от морозов и блэкаутов

В селе Клишки органическое хозяйство "Свитовоч" работает в условиях существенного роста расходов, сообщает "ТРК Акцент". Причинами стали аномальные морозы этой зимой и регулярные отключения электроэнергии.

Себестоимость тепличных овощей выросла в полтора раза. Из-за блэкаутов работникам приходится круглосуточно контролировать температуру вручную, чтобы сохранить рассаду. Основатель хозяйства Андрей Марченко отмечает, что несмотря на подорожание производства цены для потребителей пытаются удерживать на уровне прошлого года. Для снижения затрат на предприятии установили солнечные панели и собственноручно созданный тепловой насос.

Сейчас в теплицах площадью около 1500 квадратных метров уже собирают второй урожай огурцов, а также выращивают более 50 видов зелени.

Чтобы стабилизировать финансовую ситуацию, хозяйство начало строительство собственного перерабатывающего цеха. Это позволит консервировать продукцию в августе и сентябре, когда цены на овощи традиционно самые низкие. Проект реализуют за грантовые средства, а также планируют создать 2 новых рабочих места.

Интересно! Фермеры уже готовят к высадке рассаду томатов, перца и капусты. Продукцию хозяйство поставляет не только на Сумщину, но и примерно 200 постоянным семьям по всей Украине, работая по модели прямых продаж.

