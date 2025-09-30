На рынке Украины растут цены на молочные продукты, и среди них особенно выделяется сыр. Он не выдерживает конкуренции под влиянием импортной продукции.

Импортный сыр потеснил украинскую продукцию

Несмотря на рост цен, в сентябре этого года украинские сыроделы еще удержали уровень продаж, сообщает 24 Канал со ссылкой на ИНФАГРО. Однако уже в октябре ожидается рост импорта сыра из Европы, где цены стремительно снижаются.

Читайте также Несмотря на сокращение экспорта молочных продуктов, Украина остается в плюсе

Это делает европейский продукт привлекательным как для торговых сетей, так и для мелких игроков, которые могут импортировать сыры, фасовать и продавать с прибылью.

На фоне дешевого импорта украинским производителям будет сложнее конкурировать. Отечественный сыр дороже и дистрибьюторы все чаще выбирают более выгодные варианты.

Обратите внимание! Ожидается, что осенью импорт будет расти, а производство украинского сыра - сокращаться. Зато производители сырных продуктов и плавленого сыра остаются активными: на эти сегменты растет как внутренний, так и экспортный спрос.

Сколько стоит сыр в магазинах Украины?

По данным "Минфина", цены за килограмм сыра следующие:

"Комо" традиционный, 50%, 1 килограмм

Auchan 559,00 гривен;

Megamarket 582,00 гривны;

Novus 449,00 гривен.

Что будет с ценами на "молочку" в ближайшее время: подорожают ли сыр и масло?