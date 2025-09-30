На ринку України зростають ціни на молочні продукти, і серед них особливо вирізняється сир. Він не витримує конкуренції під впливом імпортної продукції.

Імпортний сир потіснив українську продукцію

Попри зростання цін, у вересні цього року українські сировари ще втримали рівень продажів, повідомляє 24 Канал із посиланням на ІНФАГРО. Проте вже у жовтні очікується зростання імпорту сиру з Європи, де ціни стрімко знижуються.

Це робить європейський продукт привабливим як для торгівельних мереж, так і для дрібних гравців, які можуть імпортувати сири, фасувати й продавати з прибутком.

На фоні дешевшого імпорту українським виробникам буде складніше конкурувати. Вітчизняний сир дорожчий і дистриб’ютори дедалі частіше обирають вигідніші варіанти.

Зверніть увагу! Очікується, що восени імпорт зростатиме, а виробництво українського сиру — скорочуватиметься. Натомість виробники сирних продуктів та плавленого сиру залишаються активними: на ці сегменти зростає як внутрішній, так і експортний попит.

Скільки коштує сир у магазинах України?

За даними "Мінфіну", ціни за кілограм сиру наступні:

"Комо" традиційний, 50%, 1 кілограм

Auchan 559,00 гривень;

Megamarket 582,00 гривні;

Novus 449,00 гривень.

