Сировари України змушені скорочувати виробництво через імпорт
- Українські сировари стикаються зі зростаючим імпортом сиру з Європи, що робить конкуренцію на внутрішньому ринку складною.
- Європейський сир стає привабливим через зниження цін, в той час як український сир дорожчий, що змушує дистриб'юторів обирати імпортні варіанти.
На ринку України зростають ціни на молочні продукти, і серед них особливо вирізняється сир. Він не витримує конкуренції під впливом імпортної продукції.
Імпортний сир потіснив українську продукцію
Попри зростання цін, у вересні цього року українські сировари ще втримали рівень продажів, повідомляє 24 Канал із посиланням на ІНФАГРО. Проте вже у жовтні очікується зростання імпорту сиру з Європи, де ціни стрімко знижуються.
Це робить європейський продукт привабливим як для торгівельних мереж, так і для дрібних гравців, які можуть імпортувати сири, фасувати й продавати з прибутком.
На фоні дешевшого імпорту українським виробникам буде складніше конкурувати. Вітчизняний сир дорожчий і дистриб’ютори дедалі частіше обирають вигідніші варіанти.
Зверніть увагу! Очікується, що восени імпорт зростатиме, а виробництво українського сиру — скорочуватиметься. Натомість виробники сирних продуктів та плавленого сиру залишаються активними: на ці сегменти зростає як внутрішній, так і експортний попит.
Скільки коштує сир у магазинах України?
За даними "Мінфіну", ціни за кілограм сиру наступні:
"Комо" традиційний, 50%, 1 кілограм
- Auchan 559,00 гривень;
- Megamarket 582,00 гривні;
- Novus 449,00 гривень.
Що буде з цінами на "молочку" найближчим часом: чи здорожчають сир та масло?
Ціни на молочні продукти в Україні, зокрема на сир і масло, продовжують зростати через кілька факторів, хоча є певна стабілізація вартості сировини.
Очікується, що до 2025 року ціни на сир і масло зростатимуть помірно через сезонні коливання попиту та високі витрати на енергетичні ресурси.