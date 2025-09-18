Імпорт витісняє українські сири

У вересні українські сировари вирішили підняти ціни на свій товар, сподіваючись на традиційне осіннє зростання попиту, повідомляє 24 Канал із посиланням на ІНФАГРО. Однак така стратегія виглядає ризикованою на тлі загальноєвропейських тенденцій: за останній місяць у ЄС сир подешевшав більш ніж на 10%, тоді як в Україні подорожчав на 5%.

Ця цінова невідповідність уже почала впливати на ринок – імпорт сиру в серпні зріс на 10% порівняно з липнем, і вже займає суттєву частку в загальному обсязі продажів. Очікується, що в осінні місяці імпорт продовжить зростати, оскільки європейські постачальники активно користуються вигідною для них ситуацією.

Зверніть увагу! Особливо вразливою залишається категорія "білих" сирів, де імпортери вже давно контролюють більшу частину ринку. У сегменті плавлених сирів, попри стабільне виробництво в Україні, частка імпорту також утримується на високому рівні.

Різниця в цінах між українським сиром і потенційним імпортом залишається значною: навіть із урахуванням знижок, українські виробники не можуть конкурувати за вартістю з імпортованими сирами.

Важливо! Водночас продажі українського сиру на зовнішні ринки демонструють позитивну динаміку. Минулого місяця експорт напівтвердих сирів зріс на 16% порівняно з аналогічним періодом торік, хоча імпорт у цій категорії все ще вдвічі перевищує експортні обсяги.

