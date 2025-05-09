На границе начали дезинфицировать транспорт, чтобы не допустить ящур в Украину

В Евросоюзе сейчас свирепствует очень сильная эпидемия ящура, распространяясь и на страны, граничащие с Украиной. Украинские власти принимают меры для предотвращения проникновения болезни в страну.

На границе с ЕС начали дезинфицировать транспорт

Чтобы не допустить проникновения возбудителей ящура и блутанга, которые распространяются Европой, на территорию Украины, специалисты Южного межрегионального главного управления Госпродпотребслужбы на государственной границе (ПМГУ) принимают комплексные профилактические меры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Kurkul.

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В период с 25 апреля по 1 мая 2025 года в пунктах пропуска Одесского региона была проведена дезинфекция 1 287 транспортных средств, которые пересекали государственную границу для предотвращения распространения ящура.

Мойка и обработка автотранспорта дезинфицирующими средствами на границе – это не формальность, а жизненно необходимая мера. Он помогает защитить украинские хозяйства от вспышек эпизоотий и предотвратить экономические убытки,

– сообщили в ПМГУ.

Важно! Эта процедура является одним из ключевых звеньев биобезопасности, поскольку транспорт – один из самых распространенных механических переносчиков возбудителей инфекций.