Может ли государство забрать вашу землю: какой механизм

В сфере земельных отношений есть достаточно специфический механизм управления земельными ресурсами. Его суть заключается в изъятии земельного участка из частной собственности или пользования в случае если такая потребность является общественно-необходимой.

Что собой представляет общественная необходимость

Ответ на этот вопрос нам дает Закон Украины "Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, что на них размещены, которые находятся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости", сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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Статья 1 определяет, что общественная необходимость – это обусловленная общегосударственными интересами или интересами территориальной общины исключительная необходимость, для обеспечения которой допускается принудительное отчуждение земельного участка, других объектов недвижимого имущества, что на ней размещены, в установленном законом порядке.

Нарушает ли эта норма права граждан Важным элементом такого изъятия является именно его принудительность, то есть не зависимо от воли собственника (пользователя). Однако закон при этом не нарушает права граждан, в частности их частной собственности на землю. Принуждение в таком случае может быть применен исключительно по решению суда, что станет основанием для перехода права собственности на земельные участки, находящихся в собственности физических или юридических лиц, к государству или территориальной общины.

В таком случае применяется важный принцип принудительного изъятия – оно может быть применено только как исключение по мотивам общественной необходимости при условии предварительного и полного возмещения их стоимости на основании и в порядке, установленных законом.

Когда применяется принудительное изъятие

Принудительное изъятие осуществляется в случае неполучения согласия собственника земельного участка, с выкупом этих объектов для общественных нужд в государственную или коммунальную собственность только как исключение по мотивам общественной необходимости и исключительно под размещение:

объектов национальной безопасности и обороны;

линейных объектов и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры (дорог, мостов, эстакад, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, аэропортов, морских портов, нефтяных и газовых терминалов, электростанций) и объектов, необходимых для их эксплуатации;

объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения;

объектов природно-заповедного фонда;

кладбищ.

Механизм начинает работать в случае недостижения согласия относительно условий договора купли-продажи (другой сделки, предусматривающей передачу права собственности) в течение шести месяцев со дня принятия решения о выкупе земельного участка, других объектов недвижимого имущества, что на нем размещены.

Обратите внимание! Указанные объекты могут быть принудительно отчуждены в государственную или коммунальную собственность только как исключение по мотивам общественной необходимости и исключительно для строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, на условиях концессии.

Принудительное отчуждение земельного участка, других объектов недвижимого имущества, что на нем размещены, допускается, как исключение, по мотивам общественной необходимости только в случае, если строительство указанных в части первой настоящей статьи объектов предполагается осуществить с применением оптимального варианта с учетом экономических, технологических, социальных, экологических и других факторов.

Таким образом, органы государственной власти и органы местного самоуправления имеют инструмент, когда право частной собственности граждан на землю может быть прекращено, но волноваться по этому поводу не стоит, ведь исчерпывающий перечень оснований для таких действий является надежным предохранителем властных злоупотреблений.