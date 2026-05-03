Изменение границ участка: можно ли их "перенести" уже после покупки земли

Иногда возникают ситуации, когда границы земельных участков, которые зарегистрированы в кадастре, содержат ошибки. Например, официальные данные не соответствуют фактическому расположению. Или даже пересекаются с границами соседних участков.

Можно ли изменить границы участка уже после его покупки?

Но проблема заключается в том, что любой участок, который зарегистрирован в кадастре, считается официально зафиксированным, о чем пишет "Недвижимость 360".

Читайте также Если хотите землю с краю поля: как законно обменять пай в 2026 году

Но ситуация не лишает права владельца на исправление границ участка. Согласно Земельному кодексу Украины, границы смежных земельных участков могут быть изменены по согласию владельцев.

Это означает, что если есть договоренность между соседями, можно официально зафиксировать новые координаты границ и обновить кадастровые данные,

– объяснили в тексте.

При изменении или исправлении ошибок не формируются новые участки. Также не нужно изготавливать новые документы на право собственности.

Важно! Украинцам следует только внести исправленную информацию в Государственный земельный кадастр.

Согласно информации Адвокатского объединения "Бачинский и партнеры", наложение земельных участков в частности возникает, когда границы одного или нескольких участков пересекаются или один участок находится внутри другого.

Чтобы избежать такой проблемы, следует точно определить и зафиксировать границы участка. Это делается с помощью кадастрового плана, межевых знаков и акта согласования границ с соседями.

Эксперты советуют получить устное или письменное подтверждение от соседей по установленным границам.

Если возникают разногласия, то всегда можно обратиться к профессиональному геодезисту. Такой специалист поможет установить границы в соответствии с законодательством.

Заметьте! Он также может подготовить документацию, которая уменьшит риск будущих споров.

Какие еще советы могут помочь украинцам?

Юристки Елена Юрец и Марина Шарапа рассказали, что изменение границ смежных участков действительно происходит с согласия владельцев. Однако следует учесть и другие нюансы.

Внимание в частности обращаются на то, что информация о координатах границ происходят без изменения кадастрового номера. То есть изготовление новых правоустанавливающих документов не требуется.

В то же время юрист Ирина Гончаренко рассказала, что на собственном земельном участке нельзя строить без разрешений жилые, дачные, частные, многоквартирные дома, коммерческие помещения и тому подобное. Замена кровли, тепловых сетей и т.д. не требует разрешений.

Относительно забора: они не требуют специальных документов. Но они должны соответствовать требованиям строительных норм.