Что именно можно назвать ошибками в ГЗК?

Исправление ошибок, допущенных при ведении Государственного земельного кадастра (ГЗК), регламентировано статьей 37 Закона "О Государственном земельном кадастре" и отдельными пунктами Порядка ведения Государственного земельного кадастра, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17 октября 2012 года №1051, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

Читайте также Сосед нарушил границу участка: какая ответственность предусмотрена законом в Украине

Однако, в реальных условиях ситуация с исправлением выявленных ошибок требует нестандартных решений. Ошибками в Государственном земельном кадастре являются:

техническая ошибка (описка, печатная, грамматическая, арифметическая или иная ошибка), допущена не по вине органа, осуществляющего ведение Государственного земельного кадастра (в том числе техническая ошибка в документах, на основании которых внесены сведения в Государственный земельный кадастр);

ошибка, допущена в сведениях Государственного земельного кадастра вследствие ошибки в документации по землеустройству по определению характеристик объектов Государственного земельного кадастра в натуре (на местности) с нарушением (изменением) их значений внутренних углов и мер линий между поворотными точками границ земельных участков и / или площади;

ошибка, допущена в сведениях Государственного земельного кадастра, внесенных в него из других кадастров и информационных систем в порядке информационного взаимодействия;

техническая ошибка, допущена в сведениях Государственного земельного кадастра в результате переноса в Государственный земельный кадастр сведений о земельном участке, которая не была зарегистрирована в государственном реестре земель;

ошибка, допущена в сведениях Государственного земельного кадастра при государственной регистрации земельного участка;

ошибка в применении систем координат земельных участков (в том числе ошибка, возникающая при пересчете из одной системы координат в другую), которые были сформированы до 1 января 2013 г. и сведения о которых были перенесены в Государственный земельный кадастр, и ошибка в сведениях о местоположении земельных участков (смещение, разворот, отражение) с учетом смежных землевладений и землепользований.

Какой механизм исправления ошибок?

Когда с разновидностью ошибок все более-менее понятно, то с механизмами их исправления вопросов остается много.

Помните! В случае выявления физическим или юридическим лицом в выписке, справке из Государственного земельного кадастра, выкопировке из картографических материалов Государственного земельного кадастра технической ошибки (описки, печатной, грамматической, арифметической или иной ошибки) заинтересованное лицо письменно сообщает об этом по форме согласно приложению 29 к Порядку органу, осуществляющему ведение Государственного земельного кадастра.

В сообщении излагается суть выявленных ошибок.

К сообщению прилагаются документы, содержащие указанные в сообщении технические ошибки, и документы, подтверждающие такие ошибки и содержащие правильную редакцию соответствующих сведений.

Обратите внимание! Сообщение вместе с приложенными к нему документами, подается заинтересованным лицом лично или направляется в электронной форме средствами телекоммуникационной связи с использованием электронной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате электронной подписи, или иного альтернативного средства электронной идентификации лица с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе через веб-страницу Госгеокадастра.

Сообщение об обнаружении ошибки может быть отправлено также в электронной форме из Государственного аграрного реестра с использованием Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе через веб-страницу Госгеокадастра.

Как механизмы исправления действуют на практике?

На практике же такой механизм реализовать очень сложно, ведь специфика внесения сведений в государственный земельный кадастр и изменений в такие сведения требует урегулирования технической составляющей.

А для обычных граждан, предложенный Порядком механизм вообще, простым языком – не реальным.

Единственным функционально-настроенным механизмом исправления ошибок является фактическое повторное проведение землеустроительных работ во время которых сертифицированный инженер-землеустроитель осуществляет корректировку таких сведений, формирует уточненные кадастровые планы соответствующих земельных участков в электронной (цифровой) форме.

Важно! Также он удостоверяет их квалифицированной электронной подписью и с помощью программного обеспечения Государственного земельного кадастра и / или средствами, определенными в пункте 110-2 Порядка, направляет Государственному кадастровому регистратору, который вносит откорректированные сведения в Государственный земельный кадастр и составляет протокол в электронной форме согласно приложению 30-1 к Порядку.

Как еще можно исправлять ошибки?

Однако этот механизм тоже не совершенен, ведь на сегодня Национальная кадастровая система в соответствии со статьей 21 Закона Украины "О государственном земельном кадастре", наполняется сведениями исключительно:

на основании соответствующей документации по землеустройству по формированию земельных участков - в случаях, определенных статьей 79-1 Земельного кодекса Украины, при их формировании;

на основании технической документации по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности) - в случае установления (восстановления) границ земельного участка по его фактическому использованию в соответствии со статьей 107 Земельного кодекса Украины и в случае изменения границ смежных земельных участков их владельцами;

на основании технической документации по землеустройству относительно проведения инвентаризации земель - по результатам инвентаризации земель;

на основании проектов землеустройства по организации территории земельных долей (паев) - в случае выделения в натуре (на местности) земельных участков.

Таким образом, исправления ошибок в сведениях ГЗК другими способами, кроме повторной разработки документации по землеустройству, в том числе предусмотренными постановлением Кабинета Министров Украины №1051, являются такими, что фактически противоречит Закону Украины "О государственном земельном кадастре", а следовательно не может быть реализованным.

Как найти свободный земельный участок в Украине?