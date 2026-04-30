Из-за риска санкций: израильский импортер отказался от украденного россиянами зерна

Один из крупнейших импортеров зерна в Израиле отказался принимать подозрительный груз. Причиной стали опасения санкций из-за возможного происхождения продукции из Украины.

Израильская компания "Ценципер", которая является одним из крупнейших игроков на рынке, отказалась разгружать судно с зерном в порту Хайфа, сообщает newsru.co.il. Речь идет о партии зерна, которая могла быть вывезена из Украины незаконно.

Поэтому импортер сообщил поставщику, что груз придется перенаправить в другой порт.

Основной причиной такого решения стали опасения попасть под санкции, в частности со стороны европейских стран. Участники рынка все внимательнее относятся к происхождению продукции на фоне усиления контроля за цепочками поставок.

Обратите внимание! Израильские импортеры в целом обеспокоены ситуацией с возможными санкционными ограничениями. Они отмечают, что отсутствие четких разъяснений и поддержки со стороны правительства затрудняет принятие решений в таких случаях.

Судно с подозрительным зерном покинуло воды

Израиля Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о срыве очередной попытки легализации зерна, незаконно вывезенного с временно оккупированных территорий. Речь идет о судне PANORMITIS, которое после процессуальных действий украинской стороны покинуло территориальные воды Израиля и вышло в нейтральные воды.

Такое поведение может свидетельствовать об осознании риска применения к судну и грузу мер обеспечения уголовного производства, в частности ареста,

– отмечает Генпрокурор.

Украинская сторона передала соответствующие материалы в рамках международного правового сотрудничества, после чего компетентные органы Израиля приступили к выполнению запроса.

Факт возможного правонарушения уже зафиксирован на международном уровне. В Украине отмечают, что дальнейшие перемещения судна и действия причастных будут оставаться под контролем и могут получить правовую оценку в любой юрисдикции, признающей суверенитет Украины.

Обратите внимание! В Офисе генпрокурора подчеркивают: выход судна в нейтральные воды не останавливает расследование. Украина продолжает отслеживать движение связанных судов, работает над установлением всех участников схемы и будет применять международные механизмы для ареста имущества и привлечения виновных к ответственности.

Украина просила Израиль арестовать судно "Панормитис"

Ранее Украина официально обратилась к Израилю с просьбой арестовать судно "Панормитис", подозреваемое в перевозке краденого зерна.

Генеральная прокуратура Украины подала запрос в израильские органы власти на основании решения украинского суда об аресте судна.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети Х. Он отметил, что наше государство официально обратилось к Израилю по дипломатическим и юридическим каналам с просьбой принять меры.