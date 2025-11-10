Экспорт яиц одного из крупнейших производителей Украины приостановили: что случилось

Европейские импортеры начали обнаруживать в яйцах производителя "Ясенсвит" запрещенный препарат. Сертификацию и экспорт яиц этого производителя пока приостановили.

В яйцах обнаружили опасный препарат

В Госпродпотребслужбе рассказали, что четыре из пяти сообщений в системе RASFF по выявлению антибиотиков в яйцах украинского происхождения касаются ООО "Ясенсвит", а одно – ООО "Овостар Юнион". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Latifundist.com.

За период с 1 января по 15 октября 2025 года Госпродпотребслужбой через RASFF получено пять сообщений об обнаружении остатков метаболитов нитрофурановых препаратов, из них в четырех сообщениях – ООО "Ясенсвит", в одном – ООО "Овостар Юнион,

– говорят в ведомстве.

В ГПСС уточнили, что речь идет о 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ) – маркерный метаболит нитрофуранового антибиотика фуразолидона, запрещенного для использования в производстве пищевых продуктов животного происхождения.

В соответствии с приказом Минздрава №2646 от 23.12.2019 и постановления КМУ №180, максимально допустимые уровни остатков этого вещества не могут быть установлены, то есть любое ее наличие в продукции является нарушением. После получения сообщений территориальные органы ГПСС провели внеплановые проверки с отбором образцов.

По результатам проверок:

сертификацию яиц для экспорта временно приостановлено,

несоответствующая продукция изъята и уничтожена,

признаки умышленного использования запрещенных веществ не обнаружены.

Обратите внимание! В ведомстве также сообщили, что по результатам анализа производственной документации и внутреннего контроля на предприятии не выявлено признаков умышленного использования запрещенных веществ. Сейчас расследование продолжается. По данным ГПСС, последние исследования из отобранных образцов яиц не выявили остаточных количеств фуразолидона.

