Експорт яєць одного з найбільших виробників України призупинили

Європейські імпортери почали виявляти в яйцях виробника "Ясенсвіт" заборонений препарат. Сертифікацію та експорт яєць цього виробника поки призупинили.

У яйцях виявили небезпечний препарат

У Держпродспоживслужбі розповіли, що чотири з п'яти повідомлень у системі RASFF щодо виявлення антибіотиків у яйцях українського походження стосуються ТОВ "Ясенсвіт", а одне – ТОВ "Овостар Юніон". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Latifundist.com.

За період з 1 січня по 15 жовтня 2025 року Держпродспоживслужбою через RASFF отримано п'ять повідомлень про виявлення залишків метаболітів нітрофуранових препаратів, із них у чотирьох повідомленнях – ТОВ "Ясенсвіт", у одному – ТОВ "Овостар Юніон,

– говорять у відомстві.

У ДПСС уточнили, що йдеться про 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ) – маркерний метаболіт нітрофуранового антибіотика фуразолідону, забороненого для використання у виробництві харчових продуктів тваринного походження.

Відповідно до наказу МОЗ №2646 від 23.12.2019 та постанови КМУ №180, максимально допустимі рівні залишків цієї речовини не можуть бути встановлені, тобто будь-яка її наявність у продукції є порушенням. Після отримання повідомлень територіальні органи ДПСС провели позапланові перевірки із відбором зразків.

За результатами перевірок:

сертифікацію яєць для експорту тимчасово призупинено,

невідповідну продукцію вилучено та знищено,

ознаки умисного використання заборонених речовин не виявлено.

Зверніть увагу! У відомстві також повідомили, що за результатами аналізу виробничої документації та внутрішнього контролю на підприємстві не виявлено ознак умисного використання заборонених речовин. Наразі розслідування триває. За даними ДПСС, останні дослідження з відібраних зразків яєць не виявили залишкових кількостей фуразолідону.

