Експорт яєць одного з найбільших виробників України призупинили
- Європейські імпортери виявили в яйцях виробника "Ясенсвіт" заборонений препарат, через що експорт яєць призупинили.
- Держпродспоживслужба отримала п'ять повідомлень про виявлення нітрофуранових препаратів у яйцях, чотири з яких стосуються ТОВ "Ясенсвіт".
Європейські імпортери почали виявляти в яйцях виробника "Ясенсвіт" заборонений препарат. Сертифікацію та експорт яєць цього виробника поки призупинили.
У яйцях виявили небезпечний препарат
У Держпродспоживслужбі розповіли, що чотири з п'яти повідомлень у системі RASFF щодо виявлення антибіотиків у яйцях українського походження стосуються ТОВ "Ясенсвіт", а одне – ТОВ "Овостар Юніон". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Latifundist.com.
За період з 1 січня по 15 жовтня 2025 року Держпродспоживслужбою через RASFF отримано п'ять повідомлень про виявлення залишків метаболітів нітрофуранових препаратів, із них у чотирьох повідомленнях – ТОВ "Ясенсвіт", у одному – ТОВ "Овостар Юніон,
– говорять у відомстві.
У ДПСС уточнили, що йдеться про 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ) – маркерний метаболіт нітрофуранового антибіотика фуразолідону, забороненого для використання у виробництві харчових продуктів тваринного походження.
Відповідно до наказу МОЗ №2646 від 23.12.2019 та постанови КМУ №180, максимально допустимі рівні залишків цієї речовини не можуть бути встановлені, тобто будь-яка її наявність у продукції є порушенням. Після отримання повідомлень територіальні органи ДПСС провели позапланові перевірки із відбором зразків.
За результатами перевірок:
- сертифікацію яєць для експорту тимчасово призупинено,
- невідповідну продукцію вилучено та знищено,
- ознаки умисного використання заборонених речовин не виявлено.
Зверніть увагу! У відомстві також повідомили, що за результатами аналізу виробничої документації та внутрішнього контролю на підприємстві не виявлено ознак умисного використання заборонених речовин. Наразі розслідування триває. За даними ДПСС, останні дослідження з відібраних зразків яєць не виявили залишкових кількостей фуразолідону.
