В Японии кризис: впервые за 25 лет импортировали рис из Южной Кореи

Япония впервые с 1999 года импортировала рис из Южной Кореи. В стране пытаются сдержать рост цен и успокоить возмущенных потребителей из-за нехватки риса.

Почему Япония покупает рис у Южной Кореи

Южнокорейский рис прибыл в Японию в прошлом месяце впервые с 1999 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian. Это произошло на фоне подорожания отечественного зерна, несмотря на попытки правительства стабилизировать ситуацию на рынке.

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Цены на японский рис выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, что усилило спрос на более дешевый импортный рис, несмотря на высокие пошлины. Пока что объемы корейского риса небольшие – всего две тонны, которые продавались онлайн и в супермаркетах. Но, по данным общественного вещателя NHK, в ближайшие дни планируется импорт еще 20 тонн.

Хотя японцы традиционно с подозрением относились к вкусу и качеству иностранного риса – тайский рис, который завезли после холодного лета 1993 года, тогда практически не раскупили, – нынешний кризис заставляет их менять отношение, пишет издание.

Экспорт риса достиг рекорда с 1990 года

По данным агентства Yonhap, экспорт южнокорейского риса в Японию может достичь самого высокого уровня с 1990 года. Кризис также открывает новые возможности для поставщиков из США.

В издании отметили, что правительство Японии уже было вынуждено прибегнуть к необычному шагу – использовать государственные резервы риса. В марте начали выпускать на рынок 210 000 тонн из запасов, чтобы остановить рост цен, вызванный аномальной жарой, паническими закупками и проблемами с логистикой.

Впрочем, эффект от этого шага был незначительный. На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства заявило, что из-за "логистических проблем" в магазины добралась лишь незначительная часть распределенного риса.

Важно! Запасы риса в Японии уже были истощены после рекордной жары, которая повлияла на урожай 2023 года. В 2024 году запасы снова уменьшились из-за роста потребления, вызванного рекордным количеством туристов. Ситуацию усугубили панические закупки после предупреждений о тайфуне и землетрясениях, из-за чего некоторые магазины даже ограничили продажу.