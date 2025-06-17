В Венгрии заявили, что успешно преодолели сокрушительную вспышку ящура

С прошлого года в Европе свирепствует вспышка ящура, который истреблял поголовье скота с большой скоростью. Однако в Венгрии, которая была едва ли не наиболее пострадавшей страной, заявили о преодолении болезни.

Венгрия преодолела ящур

Венгерские власти сообщили, что вспышка ящура в стране была успешно преодолена, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgriLand. Министр сельского хозяйства Иштван Надь рассчитывает, что Всемирная организация здравоохранения животных (WOAH) на основе отчетов и подтверждений Венгрии восстановит ее статус "страны свободной от ящура с вакцинацией" уже в ближайшее время.

Читайте также В Украине в этом году зафиксировали уже 37 вспышек АЧС

В пятницу, 6 июня, Национальное управление безопасности пищевой цепи Венгрии сообщило, что болезнь удалось сдержать, и как Европейский Союз, так и национальные органы сняли все ограничения, связанные с FMD.

Венгерская служба ветеринарной медицины работает над тем, чтобы вернуть стране официальный статус "свободной от ящура". Подать заявку во Всемирную организацию здравоохранения животных (WOAH) для восстановления этого статуса Венгрия сможет с 20 июля.

Обратите внимание! В Национальном управлении безопасности пищевой цепи отметили, что последняя зона, находившаяся под ограничениями из-за FMD, была снята в пятницу 6 июня. Это позволяет возобновить торговлю со странами ЕС. Венгрия также ведет переговоры с государствами за пределами Евросоюза по восстановлению экспорта.