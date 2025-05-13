Из-за ящура уничтожают тысячи животных

Вспышка ящура в Венгрии на молочной ферме привела к профилактическому забою 9888 свиней из соседнего хозяйства, сообщает 24 Канал со ссылкой на EuroMeat.

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Так, почти 10 000 свиней на венгерской ферме вблизи вспышки ящура были забиты в качестве меры предосторожности в попытке сдержать распространение болезни в Центральной Европе.

С этим новым случаем общее количество животных, погибших или эвтаназированных из-за ящура в Центральной Европе, возросло до 26 704. Большинство вспышек (всего 12) были сосредоточены на фермах крупного рогатого скота вдоль словацко-венгерской границы. Сообщается, что Словакия эвтаназировала 7490 голов крупного рогатого скота, а Венгрия – 8466.

Всемирная организация здравоохранения животных (ВОЗ) сообщила, что профилактические меры также были приняты на других фермах.

Обратите внимание! Несмотря на серьезность вспышки, европейские власти указали на отсутствие связи между случаями, зарегистрированными в Германии в начале года, и текущими вспышками в Венгрии и Словакии.