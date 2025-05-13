Через ящур знищують тисячі тварин

Спалах ящура в Угорщині на молочній фермі призвів до профілактичного забою 9888 свиней із сусіднього господарства, повідомляє 24 Канал із посиланням на EuroMeat.

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Так, майже 10 000 свиней на угорській фермі поблизу спалаху ящура було забито як запобіжний захід у спробі стримати поширення хвороби в Центральній Європі.

З цим новим випадком загальна кількість тварин, загиблих або евтаназованих через ящур у Центральній Європі, зросла до 26 704. Більшість спалахів (загалом 12) були зосереджені на фермах великої рогатої худоби вздовж словацько-угорського кордону. Повідомляється, що Словаччина евтаназувала 7490 голів великої рогатої худоби, а Угорщина – 8466.

Всесвітня організація охорони здоров'я тварин (ВООЗ) повідомила, що профілактичні заходи також були вжиті на інших фермах.

Зверніть увагу! Попри серйозність спалаху, європейська влада вказала на відсутність зв'язку між випадками, зареєстрованими в Німеччині на початку року, та поточними спалахами в Угорщині та Словаччині.