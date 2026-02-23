Экс-глава МВД Беларуси причастен к вывозу зерна с оккупированных территорий

Россия вместе с приближенными к режиму Александра Лукашенко лицами наладила многоуровневую систему вывоза аграрной продукции с временно оккупированных территорий Украины. По данным расследования, продукцию легализуют как российскую или белорусскую и поставляют на внешние рынки.

Экс-министр МВД Беларуси причастен к похищению зерна

Россия с участием представителей белорусского режима создала многоуровневую сеть для вывоза сельскохозяйственной продукции с временно оккупированных территорий Украины и ее дальнейшей легализации как российской или белорусской, сообщает "Укринформ". К схеме вывоза причастен, в частности, бывший министр внутренних дел Беларуси Владимир Наумов.

Читайте также Удар по "кошельку": как российские атаки обвалили главный источник дохода Украины

По словам представителя BELPOL Владимира Жигара, выявлена устойчивая коммерческо-логистическая система, которая обеспечивает изъятие агропродукции на оккупированных территориях, ее документальное оформление через российские структуры, дальнейшую переработку в Беларуси и экспорт на третьи рынки как формально законного товара.

Документы, полученные белорусской оппозиционной организацией BELPOL свидетельствуют, что координация ключевых активов связана с группой лиц, аффилированных с Наумовым, который находится под международными санкциями. Формальное владение активами распределено между родственниками и доверенными лицами, а управление осуществляется через номинальных руководителей.

Какую схему выстроили россияне для вывоза зерна?

Одним из ключевых звеньев называют созданную оккупационной администрацией структуру "Государственная корпорация "Аграрный Донбасс"", которая выступает оператором производства и реализации продукции из оккупированных районов Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Среди партнеров фигурирует российская компания "Зорка Фуд", связанная с московским акционерным обществом "Золотой Рудник". Документы свидетельствуют о причастности к этой структуре самого Наумова и членов его семьи.

Также в цепи поставок упоминаются минская компания "Звезда Фармацевтика ДД" и ряд других предприятий, через которые осуществляется переработка, изменение документального происхождения продукции и ее дальнейший экспорт.

В документах зафиксированы конкретные операции, в частности поставки семян подсолнечника и отгрузки значительных объемов пшеницы через порт оккупированного Мариуполя. Отдельные партии сырья происходили из временно оккупированного Крыма.

По оценке BELPOL, именно белорусское звено играет ключевую роль в изменении страны происхождения товаров: после переработки или переупаковки продукцию оформляют как белорусскую и экспортируют, в частности, в страны Ближнего Востока. Эксперты отмечают, что такая модель позволяет обходить санкции и скрывать реальное происхождение агропродукции.

Еще одно российское судно вывозит краденое украинское зерно из Крыма