Оккупанты продолжают вывозить ворованное зерно

Балкер IRTYSH снова совершил рейс из временно оккупированного Крыма в направлении Джибути, сообщает Ukrainian Shipping Magasine. Ранее он уже не раз попадал в поле зрения расследователей из-за перевозки похищенного украинского зерна.

Читайте также Кража зерна на миллионы долларов: сколько оккупанты вывезли из Украины в 2025 году

Об этом сообщила журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец" Екатерина Яресько. По ее информации, судно IRTYSH (ИМО: 9664976) незаконно зашло в порт оккупированного Севастополя и 30 января загрузило 32850 тонн похищенной пшеницы.

Зерно было загружено на терминале "Авлита", который оккупационная власть неоднократно использовала для операций с краденым украинским зерном.

Экспорт под ударом из-за обстрелов портов: Украина может потерять около 1 миллиарда долларов