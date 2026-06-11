До 1 миллиарда кубометров в год: Украина готовится нарастить экспорт биометана

Украина имеет все предпосылки для того, чтобы войти в число крупнейших производителей биометана в Европе. Эксперты прогнозируют, что уже к 2030 году страна сможет экспортировать около 1 миллиарда кубометров этого возобновляемого топлива ежегодно.

Украина наращивает потенциал производства биометана

Эксперты польского Банка хозяйства краевого (BGK) считают, что Украина способна занять ведущие позиции на европейском рынке биометана, сообщает Farmer.pl. В аналитическом материале отмечается, что уже к концу десятилетия украинский экспорт этого ресурса может достичь 1 миллиарда кубометров в год.

Смотрите также Украинский газ поможет Европе избавиться от зависимости от России, но есть нюанс

В долгосрочной перспективе потенциал производства оценивается еще выше – от 9,7 до 21,8 миллиарда кубометров ежегодно. Такие показатели делают Украину одним из самых перспективных игроков на рынке возобновляемых газов.

Аналитики отмечают, что ключевым преимуществом страны является мощный аграрный сектор. Значительные объемы сельскохозяйственного сырья создают благоприятные условия для производства биогаза и дальнейшего получения биометана.

Польша может стать главным маршрутом к рынку ЕС

В материале BGK отмечается, что важную роль в развитии украинского экспорта может сыграть Польша. Благодаря имеющимся газотранспортным соединениям и развитой инфраструктуре страна имеет потенциал стать ключевым транзитным хабом для поставки биометана в государства Западной Европы.

Дополнительные возможности для сотрудничества открыл меморандум, подписанный в 2023 году между польским оператором газотранспортной системы Gaz-System и Оператором ГТС Украины. Документ заложил основу для модернизации пограничной инфраструктуры и развития транспортировки возобновляемых газов.

По мнению экспертов, при условии дальнейшей интеграции энергетических систем Польша может стать одним из главных центров распределения украинского биометана в Европейском Союзе.

Европа увеличивает ставку на возобновляемый газ

Биометан все чаще рассматривают как реальную альтернативу природному газу и важный инструмент усиления энергетической безопасности Европы. В рамках программы REPowerEU Европейский Союз планирует довести производство биометана до 35 миллиардов кубометров в год, чтобы сократить зависимость от импорта ископаемого топлива.

В то же время для реализации своего потенциала Украине необходимо продолжить адаптацию законодательства к европейским стандартам, создавать благоприятные условия для инвесторов и развивать инфраструктуру производства и транспортировки биометана.

На Тернопольщине построят биометановый завод с участием OKKO: что известно о проекте

На Тернопольщине планируют построить биометановый завод, который будет производить биометан, биогаз и электроэнергию из аграрного сырья.

Предприятие ежегодно будет производить 13,7 миллиона кубометров биогаза, 3,84 миллиона кубометров биометана и 15 миллионов киловатт-часов электроэнергии, используя отходы аграрного производства и животноводства.