Европа скупает украинские яйца: какие страны приобрели больше всего
- За десять месяцев 2025 года Украина экспортировала 108,8 тысячи тонн яиц, что на 70,8% больше, чем в 2024 году.
- Крупнейшими покупателями украинских яиц стали Испания (17,7%), Великобритания (13,1%) и Чехия (11,7%).
Украинские яйца становятся все более популярными в странах Европы. Производители яиц разведали различные направления экспорта в Европе, что добавляет позитива со стороны диверсификации поставок.
Украина наращивает поставки яиц в Европу
За десять месяцев 2025 года Украина отправила на экспорт 108,8 тысяч тонн яиц, что на 70,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на AgroReview. Крупнейшими покупателями стали Испания, Великобритания и Чехия.
По данным Государственной таможенной службы, в денежном выражении поступления от экспорта яиц составили 162,1 миллиона долларов, что в 2,7 раза больше, чем в январе – октябре 2024 года. Это свидетельствует о росте спроса на украинскую продукцию на мировых рынках.
Крупнейшие покупатели украинских яиц:
- Испания – 17,7% от экспорта;
- Великобритания – 13,1%;
- Чехия – 11,7%.
Увеличение поставок на эти направления демонстрирует успешную диверсификацию рынков сбыта и усиление позиций украинских экспортеров в Европе. Специалисты сообщают, что в январе – октябре 2025 года Украина отправила на экспорт 108,8 тысячи тонн яиц, что на 70,8% больше, чем за тот же период прошлого года.
Экспорт яиц одного из крупнейших производителей Украины приостановили
Европейские импортеры обнаружили в яйцах производителя "Ясенсвит" запрещенный препарат, из-за чего экспорт яиц приостановили.
Госпродпотребслужба получила пять сообщений об обнаружении нитрофурановых препаратов в яйцах, четыре из которых касаются ООО "Ясенсвит".