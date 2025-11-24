Європа скуповує українські яйця: які країни придбали найбільше
- За десять місяців 2025 року Україна експортувала 108,8 тисячі тонн яєць, що на 70,8% більше, ніж у 2024 році.
- Найбільшими покупцями українських яєць стали Іспанія (17,7%), Велика Британія (13,1%) та Чехія (11,7%).
Українські яйця стають дедалі популярнішими у країнах Європи. Виробники яєць розвідали різні напрямки експорту у Європі, що додає позитиву з боку диверсифікації постачань.
Україна нарощує постачання яєць до Європи
За десять місяців 2025 року Україна відправила на експорт 108,8 тисячі тонн яєць, що на 70,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroReview. Найбільшими покупцями стали Іспанія, Велика Британія та Чехія.
Читайте також В Україні помітно зріс виторг від експорту яєць
За даними Державної митної служби, в грошовому вираженні надходження від експорту яєць склали 162,1 мільйона доларів, що у 2,7 раза більше, ніж у січні – жовтні 2024 року. Це свідчить про зростання попиту на українську продукцію на світових ринках.
Виведіть свій агробізнес на новий рівень! Open Agri Club – платформа, яка допомагає малим фермерам та агропідприємствам розвиватися, впроваджувати нові рішення і зростати. Фінансування під посівну, аналіз грунту, добрива, досвід експертів та фахові консультації. Будуйте майбутнє українського агросектору разом з Open Agri Club.
Найбільші покупці українських яєць:
- Іспанія – 17,7% від експорту;
- Велика Британія – 13,1%;
- Чехія – 11,7%.
Збільшення постачання на ці напрямки демонструє успішну диверсифікацію ринків збуту та посилення позицій українських експортерів у Європі. Фахівці повідомляють, що у січні – жовтні 2025 року Україна відправила на експорт 108,8 тисячі тонн яєць, що на 70,8% більше, ніж за той же період минулого року.
Експорт яєць одного з найбільших виробників України призупинили
Європейські імпортери виявили в яйцях виробника "Ясенсвіт" заборонений препарат, через що експорт яєць призупинили.
Держпродспоживслужба отримала п'ять повідомлень про виявлення нітрофуранових препаратів у яйцях, чотири з яких стосуються ТОВ "Ясенсвіт".