Украина сильно нарастила экспорт яиц в январе: кто покупает больше всего

В течение января 2025 года экспорт яиц из Украины вырос на 80%. В денежном эквиваленте экспорт достиг 11,2 миллиона долларов.

Украина нарастила экспорт яиц

Украина отправила на экспорт 10 600 тонн яиц в январе 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agro Times. Это на 92,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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В денежном эквиваленте экспорт за январь вырос на 80,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – до 11,2 миллиона долларов. Против декабря 2024 года выручка выросла на 51% (7,4 миллиона долларов).

Кто покупает куриные яйца из Украины

Главными покупателями украинских яиц в течение января 2025 года были:

Хорватия (14,9%),

(14,9%), Италия (13,5%),

(13,5%), Польша (11,1%).

За весь 2024 год Украина отправила на экспорт 77 800 тонн яиц, что на 59,4% больше, чем годом ранее. Выручка за прошлый год – 72,8 миллиона долларов, или на 22% больше, чем в 2023 году.

Основными покупателями украинских яиц в прошлом году были: