Україна сильно наростила експорт яєць у січні: хто купує найбільше
- Експорт яєць з України у січні 2025 року зріс на 92,7%, досягнувши 10 600 тонн та 11,2 мільйона доларів.
- Основними покупцями українських яєць у січні 2025 року були Хорватія, Італія та Польща.
Протягом січня 2025 року експорт яєць з України зріс на 80%. У грошовому еквіваленті експорт сягнув 11,2 мільйона доларів.
Україна наростила експорт яєць
Україна відправила на експорт 10 600 тонн яєць в січні 2025 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на Agro Times. Це на 92,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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У грошовому еквіваленті експорт за січень зріс на 80,6% порівняно з аналогічним періодом 2024 року – до 11,2 мільйона доларів. Проти грудня 2024 року виторг зріс на 51% (7,4 мільйона доларів).
Хто купує курячі яйця з України
Головними покупцями українських яєць протягом січня 2025 року були:
- Хорватія (14,9%),
- Італія (13,5%),
- Польща (11,1%).
За весь 2024 рік Україна відправила на експорт 77 800 тонн яєць, що на 59,4% більше, ніж роком раніше. Виторг за минулий рік – 72,8 мільйона доларів, або на 22% більше, ніж у 2023 році.
Основними покупцями українських яєць минулого року були:
- Нідерланди (12,2%),
- Ізраїль (12,7%),
- Польща (10,5%),
- Італія (9,2%).