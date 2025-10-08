Украинские производители молочной продукции хорошо освоили экспортное направление ЕС и уже несколько лет стабильно набирают темпы экспорта. Сейчас они переходят к интеграции в систему стандартов союза.

Экспорт молочных продуктов значительно вырос

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий рассказал, что страны Европейского Союза являются ключевым экспортным рынком для украинской молочной продукции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.

По его словам, по сравнению с 2021 годом, молочная отрасль демонстрирует устойчивую динамику роста экспорта продукции в ЕС. В частности, прошлом году было экспортировано сухого молока на 38 млн евро, что в 7,7 раза больше, чем в 2021 году. Внедрение европейских стандартов в производство расширит экспортные рынки для украинской молочной продукции.

В сентябре Украина успешно прошла скрининг с Еврокомиссией по трем переговорным разделам по гармонизации агросектора с требованиями ЕС. Представители Еврокомиссии очень конструктивны и поддерживают Украину. И сейчас мы переходим к формированию переговорных позиций и продолжению внедрения стандартов ЕС. Это много актов,

– подчеркнул Тарас Высоцкий.

Важно! По регулированию в молочной сфере, по словам чиновника, у министерства есть очень амбициозный план, чтобы вовремя адаптировать европейские требования в национальное законодательство. Это, по его мнению, будет способствовать повышению конкурентоспособности наших фермеров и увеличит экспортный потенциал.

