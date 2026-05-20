Мороженое и кисломолочка спасают экспорт: Украина изменила структуру продаж

В апреле 2026 года Украина уменьшила экспорт молочных продуктов как в физических объемах, так и по валютной выручке. В то же время отдельные категории - прежде всего мороженое и кисломолочная продукция - продемонстрировали уверенный рост на внешних рынках.

В апреле 2026 года Украина экспортировала 10,75 тысяч тонн молочных продуктов на сумму 31,44 миллиона долларов, сообщили в Ассоциации производителей молока. По сравнению с мартом объемы поставок в натуральном выражении сократились на 14%, а валютная выручка уменьшилась на 11%.

Если сравнивать с апрелем 2025 года, падение также остается заметным – минус 12% по объемам и минус 17% по денежным поступлениям.

В отраслевой ассоциации уточнили, что за первые четыре месяца 2026 года Украина экспортировала 41,31 тысячи тонн молочных продуктов на сумму 112,91 миллиона долларов США.

В январе – апреле 2026 года Украина экспортировала 41,31 тысячи тонн молочных продуктов,

– отметили специалисты ассоциации.

Это, по их словам, на 5% меньше в натуральном выражении и на 14% меньше по выручке по сравнению с прошлогодним периодом.

Мороженое и кисломолочная продукция стали драйверами

Наибольшую долю в структуре апрельского экспорта занимали молоко и сгущенные сливки – 26%. Далее следуют мороженое – 22%, сыры – 17%, сливочное масло – 15% и казеин – 6%.

Несмотря на общее сокращение экспорта, отдельные сегменты показали положительную динамику. В частности, Украина увеличила поставки кисломолочной продукции до 641 тонны, что на 5% больше относительно марта.

Еще активнее рос экспорт мороженого – до 1,85 тысячи тонн, или на 35% за месяц. В годовом измерении результаты также выглядят убедительно: экспорт кисломолочных продуктов вырос на 51%, сыров – на 2%, а мороженого – на 21%.

Вместе с физическими объемами увеличивались и валютные поступления. Выручка от экспорта кисломолочной продукции достигла 976 тысяч долларов США, молочной сыворотки – 2,14 миллиона долларов США, а мороженого – 6,91 миллиона долларов США.

Импорт уменьшился, а торговое сальдо осталось положительным

В апреле Украина также сократила импорт молочной продукции. По данным Ассоциации производителей молока, в страну ввезли 5,61 тысячи тонн товаров этой категории.

Это на 18% меньше по сравнению с мартом и на 2% ниже показателя аналогичного месяца прошлого года. В то же время за четыре месяца 2026 года импорт вырос до 22,57 тысяч тонн.

Аналитики отмечают, что общая стоимость импортируемой молочной продукции в январе – апреле составила 111,27 миллиона долларов США.

Несмотря на сокращение экспорта и активный импорт, внешнеторговое сальдо в апреле оставалось положительным и составило 3,35 миллиона долларов США, что свидетельствует о сохранении экспортного потенциала украинской молочной отрасли.

Украинский сыр под давлением: что происходит с рынком и импортом?

Мороженое и кисломолочка чувствуют себя хорошо на экспортном рынке, чего не скажешь о сыре.

Украинский рынок сыра остается стабильным, но сталкивается с вызовами в виде снижения спроса и конкуренции с импортной продукцией.

Импорт сычужных сыров в апреле уменьшился, но общий объем импорта с начала года превышает показатели прошлого года, что создает давление на украинских производителей.

Импортеры также активно применяют маркетинговые акции и специальные предложения. В результате конкуренция на сырном рынке все больше переходит в плоскость ценовых соревнований, где производителям приходится искать баланс между объемами продаж и рентабельностью.