Украина почти вдвое увеличила экспорт органических орехов: кто покупает больше всего

В 2025 году Украина существенно увеличила экспорт органических орехов, почти вдвое нарастив объемы поставок. Крупнейшим покупателем украинской продукции стал один из рынков Европейского Союза.

Украинский экспорт органических орехов стремительно вырос

В 2025 году Украина экспортировала 4,9 тысячи тонн органических орехов общей стоимостью 16,6 миллиона евро, сообщает organicinfo. По сравнению с 2024 годом объем поставок вырос на 91%, а выручка от экспорта увеличилась более чем вдвое.

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Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного в начале 2026 года органом сертификации "Органик Стандарт" совместно с государственным учреждением "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" и национальным проектом "Дія.Бізнес".

В настоящее время украинский экспорт органических орехов фактически представлен только грецким орехом. В то же время развитие сертифицированного органического производства фундука и миндаля может позволить производителям в будущем расширить ассортимент продукции и укрепить позиции на международных рынках.

Крупнейшими покупателями украинских органических орехов в 2025 году стали страны Европы. Лидером по объемам поставок были Нидерланды – туда Украина экспортировала 1 952 тонны продукции на сумму 46 миллионов евро.

В список основных импортеров также вошли Австрия, Румыния, Франция, Германия, Италия, Молдова, Польша и Великобритания.

В частности, в Австрию было поставлено 986,3 тонны органических орехов на сумму 2,6 миллиона евро, в Румынию – 724 тонны на сумму 3,6 миллиона евро, а во Францию – 638 тонн на сумму 2,5 миллиона евро.

Меньшие объемы украинской продукции закупали Германия, Италия, Молдова, Польша и Великобритания.

Важно! Эксперты отмечают, что стремительный рост экспорта органических орехов свидетельствует о перспективности этой ниши для украинских аграриев. Дальнейшее развитие сертифицированного производства и расширение ассортимента культур может помочь Украине усилить присутствие на рынках ЕС и перейти от продажи сырья к продукции с более высокой добавленной стоимостью.