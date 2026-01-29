От остановки экспорта подсолнечного масла Украина может потерять более полумиллиарда долларов

Украина сильно теряет от остановки экспорта масла

Потери Украины от остановки экспорта подсолнечного масла в результате российских обстрелов в 2026 году могут превысить полмиллиарда долларов США, сообщает УНИАН. Об этом рассказал заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения Института аграрной экономики Александр Захарчук.

По его словам, только за один год объем недополученной валютной выручки может составлять не менее 600 – 650 миллионов долларов США. Для сравнения, до начала полномасштабной войны экспорт подсолнечного масла в 2020 году достигал 6,1 миллиона тонн, в 2021 году – 4,6 миллиона тонн. В то же время за десять месяцев 2025 года экспорт сократился до 3,5 миллиона тонн.

Обратите внимание! По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в 2025–2026 маркетинговом году, то есть с первого сентября 2025 года по первое сентября 2026 года, экспорт подсолнечного масла будет оставаться в пределах от 3,2 до 3,5 миллиона тонн. Даже частичное восстановление работы "зернового коридора" через Босфор не позволит существенно нарастить поставки, поскольку портовые инфраструктурные мощности потеряно почти наполовину.

Александр Захарчук также отметил, что неспровоцированная агрессия Российской Федерации разрушила традиционные логистические маршруты украинских аграриев, что привело к существенному росту операционных расходов.

В свою очередь ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Богдан Духницкий отметил, что морской экспорт подсолнечного масла фактически прекратился. По состоянию на середину января 2026 года поставки через морские порты были остановлены, а длительное сохранение такой ситуации создает дополнительные риски.

Важно! Среди них - сокращение валютной выручки экспортеров, усиление давления на внешнеторговый баланс и курс гривны, а также перекосы на внутреннем рынке. Из-за ограничения экспорта могут уменьшаться закупки семян подсолнечника и пересматриваться ранее запланированные структуры посевных площадей.