Переработка опережает экспорт: новые рекорды рапсового и соевого масла

Украина существенно увеличила экспорт рапсового масла в текущем сезоне. В то же время рост показали и продукты переработки сои.

Экспорт рапсового масла вырос втрое

В июле–феврале 2025–2026 маркетингового года Украина значительно нарастила экспорт рапсового масла, сообщили в ассоциации "Укролияпром". Объемы поставок превысили показатели аналогичного периода прошлого сезона в 2,2 раза, а валютная выручка выросла в 2,7 раза.

Смотрите также 95% на экспорт: куда Украина поставляет один из основных продуктов переработки

По данным экспертов, экспорт рапсового шрота также демонстрирует стремительный рост – в 2,3 раза, тогда как валютные поступления от его продажи увеличились на 85%.

Положительная динамика наблюдается и в сегменте сои. В сентябре–феврале 2025–2026 маркетингового года выручка от экспорта соевого масла выросла на 19,3%, а соевого шрота – на 21%.

Обратите внимание! В то же время в отрасли фиксируют интересную тенденцию: в определенные периоды сезона объемы переработки рапса и сои на украинских предприятиях превышали экспорт соответствующего сырья.

Украина меняет рынок сои: меньше урожая – больше переработки