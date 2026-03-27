Переработка опережает экспорт: новые рекорды рапсового и соевого масла
- Экспорт рапсового масла вырос в 2,2 раза, а валютная выручка выросла в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Экспорт соевого масла вырос на 19,3%, а соевого шрота на 21% в сентябре–феврале 2025–2026 маркетингового года.
Украина существенно увеличила экспорт рапсового масла в текущем сезоне. В то же время рост показали и продукты переработки сои.
Экспорт рапсового масла вырос втрое
В июле–феврале 2025–2026 маркетингового года Украина значительно нарастила экспорт рапсового масла, сообщили в ассоциации "Укролияпром". Объемы поставок превысили показатели аналогичного периода прошлого сезона в 2,2 раза, а валютная выручка выросла в 2,7 раза.
По данным экспертов, экспорт рапсового шрота также демонстрирует стремительный рост – в 2,3 раза, тогда как валютные поступления от его продажи увеличились на 85%.
Положительная динамика наблюдается и в сегменте сои. В сентябре–феврале 2025–2026 маркетингового года выручка от экспорта соевого масла выросла на 19,3%, а соевого шрота – на 21%.
Обратите внимание! В то же время в отрасли фиксируют интересную тенденцию: в определенные периоды сезона объемы переработки рапса и сои на украинских предприятиях превышали экспорт соответствующего сырья.
Украина меняет рынок сои: меньше урожая – больше переработки
Производство сои в Украине в 2025/26 году снизится из-за сокращения посевных площадей, но переработка и экспорт соевого масла останутся стабильными.
Изменения на рынке обусловлены введением экспортной пошлины для трейдеров, что стимулирует внутреннюю переработку сои и сокращает экспорт сырья.