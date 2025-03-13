Украина установила рекорд: экспорт семян кукурузы в ЕС вырос в 30 раз
- Экспорт семян кукурузы из Украины в ЕС вырос более чем в 30 раз в 2024 году, достигнув 115 миллионов долларов, что составляет 93,8% от общего экспорта семян.
- Франция стала основным импортером украинской семенной кукурузы, закупив 9,7 тысячи тонн на сумму 26,1 миллиона долларов, с другими значительными поставками в Австрию, Румынии, Венгрии, Германии и Хорватии.
В течение прошлого года экспорт семян зерновых и масличных культур из Украины в 2024 году в основном был ориентирован на Европу. Рекордных значений достиг экспорт семенной кукурузы.
Экспорт в ЕС достиг рекордных значений
Заведующий отделом инвестиционного и материально-технического обеспечения "Института аграрной экономики" Александр Захарчук рассказал, что характерной чертой 2024 года стал тот факт, что страны Европейского Союза закрепились в качестве основных импортеров семян гибридной кукурузы из Украины, сообщает 24 Канал.
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По его словам, поставки в этот регион в 2024 году выросли по сравнению с довоенным 2021 годом более чем в 30 раз и достигли рекордного показателя в 115 миллионов долларов. Этот результат составил 93,8% от общей суммы 8 % от общей суммы экспортированного в прошлом году отечественных семян в 122,6 миллиона долларов, проинформировал Александр Захарчук.
Обратите внимание! Основным импортером семенной кукурузы украинского производства является Франция, которая в прошлом году закупила 9,7 тысяч тонн этого вида агропродукции таможенной стоимостью 26,1 миллиона долларов.
Куда еще Украина экспортировала кукурузу
Также значительные поставки семенной кукурузы Украина осуществила в другие страны Евросоюза:
- Австрию – 9,2 тысячи тонн (23,8 миллиона долларов);
- Румынию – 9,1 тысячи тонн (23,4 миллиона долларов);
- Венгрии – 7,7 тысячи тонн (23,8 миллиона долларов);
- Германии – 3,2 тысячи тонн (7,0 миллиона долларов);
- Хорватии – 1,3 тысячи тонн (3,1 миллиона долларов).
Заметно меньшие объемы экспорта семян этой сельхозкультуры в Молдову – 0,8 тысячи тонн (2,5 миллиона долларов), а также в Казахстан – 0,6 тысячи тонн (1,2 миллиона долларов).
Что еще экспортируют украинские производители и какие перспективы
Кроме кукурузы, Украина осуществила поставки на зарубежные рынки семян других сельскохозяйственных культур:
- пшеницы (1092 тонны),
- семян ржи (856 тонн),
- ячменя (368 тонн),
- семена подсолнечника (268 тонны),
- сои (30 тонн),
- сорго (29 тонн),
- гречихи (23 тонны).
Указанные культуры дополнительно принесли нашему государству около 4,3 миллиона долларов выручки от их реализации, что на уровне показателей 2022 и 2023 годов.
Важно! За 2024 год экспорт закрепился на уровне 2023 года за счет дополнительных возможностей развития отечественного семеноводства в военный период. С одной стороны, это связано с потерей части логистических каналов поставки семян из-за рубежа из-за широкомасштабного вторжения России на территорию нашего государства, а с другой – с увеличением производства на собственных мощностях отечественных семенных заводов, в том числе и крупных иностранных компаний в Украине, подытожил Александр Захарчук.