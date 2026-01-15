Урожай сои в Украине сократился почти на пятую часть: что происходит с экспортом

В Украине практически завершили уборку сои, однако валовой урожай существенно уступает прошлогоднему. Рынок сезона 2025/26 формируют экспортные пошлины и смещение спроса в сторону переработки.

Урожай сои уменьшился по сравнению с прошлым годом

Аналитик масличного рынка Светлана Купреева рассказала, что по состоянию на 1 января 2026 года сбор урожая сои в Украине почти завершен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "УкрАгроКонсалт". Аграрии собрали 4,85 миллиона тонн культуры с площади более 2 миллионов гектаров, что составляет 99 процентов прогнозируемых посевов, при средней урожайности 2,37 тонны с гектара.

По сравнению с маркетинговым годом 2024/25, посевные площади под соей сократились на 14 процентов, урожайность снизилась на 5 процентов, а валовой сбор уменьшился на 19 процентов.

Обратите внимание! Эксперт напомнила, что сезон 2025/26 рынок сои начал с введенной десятипроцентной пошлиной на экспорт. В первые месяцы после его введения основные объемы сои направлялись на внутреннюю переработку, тогда как экспорт оставался минимальным.

Впоследствии ситуация начала постепенно выравниваться после урегулирования вопросов экспорта для льготной категории сельскохозяйственных производителей. Хотя ежемесячные объемы экспорта все еще уступают прошлогодним, в декабре они достигли максимального уровня с начала сезона – около 350 тысяч тонн, почти сравнявшись с показателями предыдущего года.

Важно! По прогнозам специалистов, по итогам сезона экспорт сои может сократиться на 37 процентов. В то же время ключевой тенденцией остается переориентация с экспорта сырья на продажу соевого масла и шрота. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от динамики экспорта, логистических возможностей и работы портов, которые в последнее время регулярно подвергаются обстрелам со стороны России.

