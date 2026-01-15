Врожай сої зменшився порівняно з минулим роком

Аналітик олійного ринку Світлана Купрєєва розповіла, що станом на 1 січня 2026 року збір урожаю сої в Україні майже завершено, повідомляє 24 Канал із посиланням на "УкрАгроКонсалт". Аграрії зібрали 4,85 мільйона тонн культури з площі понад 2 мільйони гектарів, що становить 99 відсотків прогнозованих посівів, за середньої врожайності 2,37 тонни з гектара.

Порівняно з маркетинговим роком 2024/25, посівні площі під соєю скоротилися на 14 відсотків, урожайність знизилася на 5 відсотків, а валовий збір зменшився на 19 відсотків.

Зверніть увагу! Експерт нагадала, що сезон 2025/26 ринок сої розпочав із запровадженим десятивідсотковим митом на експорт. У перші місяці після його введення основні обсяги сої спрямовувалися на внутрішню переробку, тоді як експорт залишався мінімальним.

Згодом ситуація почала поступово вирівнюватися після врегулювання питань експорту для пільгової категорії сільськогосподарських виробників. Хоча щомісячні обсяги експорту все ще поступаються минулорічним, у грудні вони досягли максимального рівня з початку сезону – близько 350 тисяч тонн, майже зрівнявшись із показниками попереднього року.

Важливо! За прогнозами фахівців, за підсумками сезону експорт сої може скоротитися на 37 відсотків. Водночас ключовою тенденцією залишається переорієнтація з експорту сировини на продаж соєвої олії та шроту. Подальший розвиток ситуації залежатиме від динаміки експорту, логістичних можливостей і роботи портів, які останнім часом регулярно зазнають обстрілів з боку Росії.

