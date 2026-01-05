Україна у топі експорту соєвої олії

Україна у 2024 році експортувала соєвої олії на 317 мільйонів доларів, посівши 8-ме місце серед найбільших експортерів у світі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Український клуб аграрного бізнесу. Обсяг експорту становив 2,13% від світової торгівлі соєвою олією та 1,14% від загального аграрного експорту України, це найвищий показник експортного виторгу за останні 10 років.

Читайте також Експорт української баранини майже повністю йде на ринок ОАЕ

До трійки найбільших світових експортерів соєвої олії у 2024 році увійшли:

Аргентина (6,28 мільярда доларів),

(6,28 мільярда доларів), Бразилія (1,31 мільярда доларів),

(1,31 мільярда доларів), Європейський Союз (769 мільйонів доларів).

Основним напрямом збуту української соєвої олії залишався ЄС – 85% експорту. Також продукція постачалася до Індії та ОАЕ (по 3%), Саудівської Аравії та Тунісу (по 2%).

Експерти зазначають, що у 2024 році експортна виручка від реалізації соєвої олії сягнула 317 мільйонів доларів, що є найвищим показником за останні 10 років. Число експортних ринків зросло з 38 до 48 країн. Хоча Європейський Союз залишається ключовим споживачем, українські виробники поступово закріплюються на ринках Азії та Близького Сходу.

У 2024 році 85% продукції було експортовано через "шляхи солідарності". Через порти Чорного моря відвантажено 7%, а через дунайські порти — 6% постачань.

Зверніть увагу! В УКАБ резюмують, що досягнення рекордної виручки за десятиліття та утримання позицій серед топ-10 світових експортерів свідчать про високу адаптивність переробного сектору. Стабільне використання логістичних коридорів на західних кордонах у поєднанні з активним розширенням кількості ринків збуту дозволяє українським експортерам соєвої олії забезпечувати стабільні валютні надходження навіть за обмеженого використання глибоководних портів.

Ціни на продовольчу пшеницю в Україні поступово падають