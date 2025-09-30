В этом году в сентябре экспортеры продали значительно меньше сои за границу, чем в прошлом году. Кроме того, внутренние перерабатывающие заводы уменьшили закупочную цену.

Украинские производители экспортировали значительно меньше сои, чем в прошлом году

В Украине наблюдается существенное снижение экспорта сои, цены на заводах ниже экспортных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers.

Читайте также В Верховной Раде инициируют отмену соево-рапсовых правок

По приведенным данным экспертов, экспорт сои в сентябре более чем втрое ниже прошлогоднего уровня. Перерабатывающие заводы удерживают закупочные цены на 5 – 7% ниже экспортных, учитывая логистику.

Спотовый индекс цены сои ГМО с поставкой на экспорт в течение 30 дней снизился на 2 доллара без НДС относительно пятницы 20 сентября – до 399 долларов за тонну. Это цена за базовое экспортное качество ГМО сои на условиях СРТ Одесса.

Обратите внимание! Спотовый индекс цены сои с поставкой в течение 30 дней снизился на 4 доллара с НДС – до 436 долларов. Это цена за базовое качество ГМО с учетом транспортировки от завода до базиса СРТ Одесса.

Сою и рапс идет на экспорт с новой пошлиной, но производители готовят иски на возмещение