Экспорт сои и рапса возобновился на минимальном уровне

Украинская таможня уже оформляет партии сои и рапса с уплатой 10% экспортной пошлины, однако экспорт идет каплями, оставаясь на минимальных уровнях, сообщает 24 Канал со ссылкой на ASAP Agri.

С 4 по 16 сентября таможня оформила на экспорт только 9,6 тысячи тонн сои и 23,4 тысячи тонн рапса. Всего в первой половине сентября экспорт этих культур составил 34,5 тысячи тонн сои и 56,9 тысячи тонн рапса – что в два и шесть раз меньше соответственно, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Обратите внимание! 10% пошлина на экспорт сои и рапса вступила в силу 4 сентября и сразу вызвала хаос на украинском рынке: закупочные цены обвалились, торговля и экспорт практически остановились, а производители и экспортеры столкнулись с правовой коллизией. Проблема – в отсутствии четкой законодательной процедуры подтверждения статуса производителя, который должен был бы освобождаться от уплаты пошлины.

