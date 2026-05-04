Украина расширяет агроэкспорт: еще одна страна открыла рынок для украинской говядины

Украинские производители получили новые возможности для экспорта продукции животноводства. Грузия официально открыла свой рынок для мяса крупного рогатого скота и сопутствующих товаров из Украины.

Какие продукты из Украины получили доступ к рынку Грузии?

Украина расширяет географию аграрного экспорта, и на этот раз речь идет о выходе на грузинский рынок продукции животноводства. По словам председателя Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергея Ткачука, соответствующие договоренности уже дали практический результат.

В частности, для украинских производителей открыт экспорт мяса крупного рогатого скота, а также сырья и субпродуктов. Кроме того, разрешены поставки кормов растительного происхождения для животных, что также расширяет возможности для аграрного сектора.

Это решение стало результатом работы государственных органов, направленной на диверсификацию рынков сбыта и поддержку украинских экспортеров в условиях войны.

Какие перспективы открываются для экспортеров?

Работа над расширением доступа к грузинскому рынку продолжается. Сейчас на финальной стадии находится согласование еще одного важного направления – экспорта композитных продуктов.

Речь идет о продукции, сочетающей мясо птицы с растительными ингредиентами. Открытие этого сегмента может существенно увеличить объемы поставок и дать новый импульс перерабатывающей отрасли.

Сколько говядины экспортирует Украина?

В марте 2026 года, согласно данным Государственной таможенной службы, украинские компании экспортировали 467,2 тонны свежей или охлажденной говядины, получив за нее 3,69 миллиона долларов США. Всего за первый квартал года поставки такой продукции достигли 991 тонны на сумму 7,61 миллиона долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт свежей говядины вырос почти в 23 раза.

Обратите внимание! По мороженой говядине, то в марте объемы экспорта составили 1,67 тысячи тонн, а выручка - около 7,37 миллиона долларов США. За январь–март Украина отгрузила 3,91 тысячи тонн такой продукции, что на 8% меньше в натуральном измерении, одновременно денежная выручка выросла на 13% и достигла 17,8 миллиона долларов США.

На прошлой неделе закупочные цены на свиней живым весом в Украине снизились до 70 – 72 гривен за килограмм, что на 10 гривен меньше, чем раньше.

Европейские рынки, например Германия и Польша, показывают стабильные цены, которые влияют на украинский рынок.

Такие показатели свидетельствуют о том, что украинский рынок остается интегрированным в европейский ценовой контекст, а любые колебания за рубежом быстро отражаются и на внутренних ценах.