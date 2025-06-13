Украинские производители увеличили экспорт говядины: сколько продали за месяц

Украинские производители нарастили объемы экспорта говядины в мае. Расширение рынка происходит на фоне высоких цен на товар на экспортных рынках и сокращения объемов производства в ряде стран.

Украина увеличила экспорт говядины

По словам аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, спрос на красное мясо традиционно повышается с началом сезона шашлыка после майских праздников, сообщает 24 Канал со ссылкой на АВМ.

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В мае Украина экспортировала около 1,4 тысячи тонн КРС живым весом, что на 25% меньше относительно апреля, но на 166% больше по сравнению с маем прошлого года. Выручка составила 2,89 миллиона долларов, что на 47% меньше, чем в апреле, и на 273% больше относительно мая 2024 года.

В то же время в мае украинские экспортеры поставили на внешние рынки 21 тонн свежей или охлажденной говядины, что почти на 984% больше относительно апреля, но на 91% меньше по сравнению с маем 2024 года. Экспортная выручка составила 137 тысяч долларов, что на 493% больше относительно апреля, но на 91% меньше, чем в мае 2024 года.

Важно! Объемы экспорта мороженой говядины из Украины в мае составили 1,91 тысячи тонн, что на 6% больше относительно апреля и на 19% больше по сравнению с маем прошлого года. Выручка составила почти 7,78 миллиона долларов, что на 9% больше относительно апреля и на 23% больше, чем в мае 2024 года.