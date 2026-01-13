Украина резко потеряла позиции на рынке кукурузы ЕС

В текущем сезоне поставки украинской кукурузы в Европейский Союз сократились более чем вдвое. Доля Украины на рынке импорта ЕС снизилась с 56% до 26%, уступив Бразилии и США.

Кукуруза из Украины теряет позиции в ЕС

Украина существенно уменьшила свое присутствие на европейском рынке импорта кукурузы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spike Brokers. По данным аналитиков, за сезон объемы поставок упали с 5,78 миллиона тонн в прошлом году до 2,15 миллиона тонн, что привело к сокращению доли с 56% до 26%.

В то же время общий импорт кукурузы в Европейский Союз уменьшился на 20% – с 10,33 миллиона тонн до 8,22 миллиона тонн. Освободившуюся нишу быстро заняли Бразилия и Соединенные Штаты Америки, которые вместе обеспечили более двух третей европейских закупок: 2,88 миллиона тонн (35%) и 2,62 миллиона тонн (31,8%) соответственно.

Аналитики объясняют ослабление позиций Украины задержками с уборкой урожая и логистическими проблемами, вызванными постоянными атаками российской федерации на портовую инфраструктуру. Параллельно активная экспансия производителей из Северной и Южной Америки позволила Европейскому Союзу быстро диверсифицировать поставки.

Несмотря на это, предложение кукурузы на внутреннем рынке Украины растет. По состоянию на 8 января культура была собрана на 91% площадей, а валовой урожай достиг 28,7 миллиона тонн. За первые восемь дней января экспорт кукурузы составил 579 тысяч тонн, основными направлениями стали Италия, Турция и страны региона Ближнего Востока и Северной Африки.

Обратите внимание! Временный дефицит зерна в портах из-за ускорения логистических отгрузок вызвал краткосрочный рост цен. Часть сделок заключали на уровне 208 долларов Соединенных Штатов Америки за тонну, а спотовый индекс кукурузы на условиях поставки "перевозка оплачена до порта" (Carriage Paid To, порт) с горизонтом 30 дней повысился до 207 долларов Соединенных Штатов Америки за тонну.

