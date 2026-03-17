Экспорт восстанавливается: украинское мясо птицы снова пускают в Молдову

Молдова частично возобновила импорт украинского мяса птицы после подтверждения его безопасности. Сейчас доступ на рынок получил один производитель, но переговоры по расширению экспорта продолжаются.

Молдова согласилась пустить на свой рынок украинскую курятину

Молдова возобновила доступ на свой рынок для замороженного и охлажденного мяса птицы от одного украинского производителя, сообщает Госпродпотребслужба. Этот производитель имеет право экспорта в Европейский Союз.

Об этом рассказали в Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины по итогам переговоров с Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов Молдовы (ANSA).

Обратите внимание! Решение приняли после получения результатов лабораторных исследований в лаборатории ЕС, которые подтвердили соответствие украинской продукции требованиям безопасности.

В ведомстве отметили, что следующим шагом станет восстановление экспорта в Молдову и для других украинских производителей. Над этим украинская сторона уже работает совместно с ANSA.

Важно! Кроме того, стороны договорились продолжить диалог по расширению перечня мясной продукции, которую можно будет поставлять на молдавский рынок.

