Украина нарастила экспорт зерна на 13,5%: чего больше всего продали

Украинские производители в текущем маркетинговом году увеличили экспорт зерна. Аграрии получили за свою продукцию на 1,3 миллиарда долларов больше, чем в аналогичный период прошлого маркетингового года.

Украинские производители увеличили экспорт зерна

В июле-январе 2024 – 2025 маркетингового года Украина экспортировала зерновых и масличный на сумму 11 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую зерновую ассоциацию". Это на 1,3 миллиарда долларов (или 13,5%) больше аналогичного периода прошлого сезона.

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Среди зерновых культур экспорт кукурузы составляет 2,4 миллиарда долларов (против 2,1 миллиарда долларов в 2023/2024 маркетинговом году), пшеницы – 2,08 миллиарда долларов (1,49 миллиарда долларов в прошлом сезоне), ячменя – 350 миллионов долларов (212 миллионов долларов).

В этом сезоне увеличились поставки некоторых масличных культур, в частности сои – до 909 миллионов (против 718 миллионов в 2023/2024 маркетинговом году) и рапса – до 1,452 миллиарда долларов (1,145 миллиарда долларов).

Обратите внимание! Сократился экспорт семян подсолнечника – до 22 миллионов долларов против 57 миллионов долларов за аналогичный период сезоном ранее. Несмотря на сокращение экспорта в этом сезоне подсолнечного масла, его выручка среди всех представленных культур является самым высоким – до 2,7 миллиарда долларов (2,77 миллиарда долларов в предыдущем сезоне).