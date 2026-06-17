Польша больше не является конкурентом: с кем соревнуются украинские яблоки в Европе

Украинские садоводы всё активнее делают ставку на производство яблок высокого качества для международных рынков. Производители стремятся конкурировать не с более дешёвой продукцией, а с яблоками из ведущих садоводческих стран Европы.

Украинские производители меняют позиционирование яблок

Производители яблок в Украине все чаще ориентируются на премиальный сегмент рынка и делают акцент на качестве продукции, сообщает AgroTimes. Об этом в комментарии для журнала "Садоводство по-украински" рассказала экспорт-менеджер компании "Сады Днепра" Алена Щебетаха.

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По ее словам, украинские садоводы уже доказали, что могут выращивать яблоки, соответствующие высоким требованиям международных покупателей. Именно качественная продукция пользуется наибольшим спросом на внешних рынках и позволяет успешно развивать экспортное направление.

Эксперт отмечает, что при выходе на зарубежные рынки компания позиционирует свои яблоки ближе к продукции из Италии и Испании, а не к польским аналогам. Такой подход свидетельствует о стремлении украинских производителей закрепиться в высшем ценовом сегменте.

Экспорт остается перспективным направлением

Несмотря на положительные результаты, участникам рынка необходимо постоянно анализировать тенденции мировой торговли и учитывать спрос на конкретные сорта яблок. Это особенно важно при закладке новых садов, ведь выбор сортов в значительной степени определяет будущую конкурентоспособность хозяйства.

По мнению Алены Щебетахи, перспективы украинского яблочного сектора остаются благоприятными. Отрасль продолжает развиваться даже в условиях войны, логистических трудностей и климатических вызовов.

Производители не только сохраняют присутствие на внешних рынках, но и постепенно расширяют географию экспорта. Благодаря этому украинское яблоко укрепляет свои позиции среди международных покупателей и остается прибыльным направлением для садоводческих хозяйств.