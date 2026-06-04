Цены на кукурузу пошли вниз: что происходит на украинском рынке

На украинском рынке фуражной кукурузы продолжает преобладать тенденция к снижению цен. В то же время спрос пока остается высоким, а аграрии не спешат активно продавать имеющиеся запасы зерна.

Экспортный рынок давит на внутренние цены

По данным аналитиков "АПК-Информ", в течение последней недели цены спроса на фуражную кукурузу в Украине снизились на 100 – 200 гривен за тонну. Сейчас зерно торгуется в пределах 9 900 – 11 200 гривен за тонну на условиях СРТ.

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Специалисты объясняют, что главным фактором удешевления стало снижение котировок на экспортном рынке. Именно внешняя конъюнктура сейчас определяет настроения участников рынка и влияет на формирование закупочных цен.

В то же время более существенного падения стоимости кукурузы удалось избежать благодаря ограниченному предложению. Часть производителей продолжает сдерживать продажи, ожидая более выгодных ценовых условий. Кроме того, спрос со стороны потребителей остается достаточно активным.

Турция остается главным покупателем украинской кукурузы

В морских портах также зафиксировано снижение цен. За неделю кукуруза подешевела примерно на 2 доллара США за тонну, а цены находятся в диапазоне 224 – 232 доллара США за тонну на условиях СРТ-порт.

В мае Украина экспортировала 2,11 миллиона тонн кукурузы. Крупнейшим покупателем стала Турция, которая импортировала 769,2 тысячи тонн зерна.

К крупнейшим импортерам украинской кукурузы также вошли Италия с показателем 320,9 тысячи тонн, Нидерланды – 239,3 тысячи тонн, Израиль – 116,3 тысячи тонн, Бельгия – 107 тысяч тонн, Тунис – 105,9 тысячи тонн, Южная Корея – 104,7 тысячи тонн и Испания – 83,3 тысячи тонн.

Несмотря на текущее снижение цен, активный экспорт и сдержанное предложение зерна на внутреннем рынке продолжают поддерживать баланс между продавцами и покупателями.

Украинская пшеница входит в новый сезон с большими запасами: чего ждать от цен

Что касается украинского рынка пшеницы, то он начинает сезон 2026/27 с хорошими перспективами урожая и значительными переходящими запасами. В то же время цены демонстрируют устойчивость, а спрос со стороны ключевых импортеров поддерживает позитивные ожидания участников рынка.

За одиннадцать месяцев сезона Украина экспортировала 12,35 миллиона тонн пшеницы. В то же время прогноз экспорта повышен до 13,5 миллиона тонн. Однако даже при таких темпах реализации на рынке останутся существенные переходные запасы, которые будут влиять на баланс нового сезона.

Наличие значительных остатков зерна создает дополнительное предложение для рынка, но пока не оказывает критического давления на цены.