Цены на рапс нового урожая резко выросли – сколько уже дают за тонну

Цены на рапс нового урожая в Украине продолжают расти на фоне активного спроса и влияния европейского рынка. Экспортные котировки уже достигли 590 – 600 долларов за тонну, а предложение остается ограниченным.

Экспортный рынок поднял цены на рапс

На прошлой неделе цены спроса на рапс нового урожая на экспортном рынке Украины достигли 590 – 600 долларов за тонну. Такие уровни фиксировались как на условиях СРТ-порт, так и DAP-западная граница, сообщают аналитики "АПК-Информ".

Основным драйвером подорожания стала ситуация на европейском рынке масличных культур. Там также наблюдалось повышение котировок, что повлияло на ценообразование в Украине.

Росту цен способствовала аналогичная динамика на европейском рынке данной масличной. Спрос, по-прежнему, значительно преобладал предложение,

– отмечают эксперты.

Именно дисбаланс между высоким спросом и ограниченным количеством предложений стал дополнительным фактором поддержки рынка и удержания цен на высоком уровне.

Внутренний рынок и логистика влияют на торговлю

На внутреннем рынке рапса в течение недели также преобладала тенденция к повышению цен, однако темпы роста были сдержанными. Причиной остаются низкая торговая активность и медленное поступление сырья от производителей.

В то же время в мае в Украине наблюдается оживление переработки и экспорта рапса. Особенно заметно вырос спрос в направлении западной границы.

Зато в портах спрос был несколько слабее из-за рисков безопасности и влияния обстрелов на логистические процессы. Несмотря на это, общая рыночная конъюнктура остается благоприятной для продавцов, а дальнейшая динамика цен в значительной степени будет зависеть от активности экспорта и ситуации на европейском рынке.

