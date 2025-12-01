В Украине запустили электронный кабинет экспортера древесины: что это и зачем нужен

Правительство вводит в Украине электронный кабинет экспортера в составе Единой государственной системы электронного учета древесины. Он нужен для улучшения положения лесного хозяйства и отрасли страны.

Правительство запустило электронный кабинет экспортера

Кабинет министров принял определенные решения для стабильности и развития лесной отрасли запустил электронный кабинет экспортера в составе Единой государственной системы электронного учета древесины, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко. Также правительство во время очередного заседания продлило действие материалов лесоустройства,

Читайте также Возможно ли приватизировать огород, которым вы пользуетесь уже много лет

По словам Свириденко, правительство запустило пилотный проект – электронный кабинет экспортера в составе Единой государственной системы электронного учета древесины.

Это поможет повысить прозрачность рынка древесины в соответствии с законодательством ЕС и укрепить позиции украинских экспортеров. Теперь экспортеры смогут проверять, откуда именно происходит древесина – по номеру лесорубного билета, накладной или бирки через электронный кабинет,

– говорит премьер-министр.

Информацию, отмечают в Кабмине, можно будет сразу загрузить и использовать для подтверждения легального происхождения продукции при экспорте в страны ЕС.

Зимний сбор грибов: можно ли идти за белыми грибами в декабре