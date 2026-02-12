ЮНИДО и Япония протестируют 47 технологий для зеленого восстановления промышленности Украины

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию заключила грантовые соглашения с 47 японскими компаниями для реализации проектов в Украине. Инициатива предусматривает тестирование инновационных технологий и обучение более 30 тысяч украинцев.

Японцы будут внедрять новейшие технологии в Украине

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) подписала грантовые соглашения со всеми 47 японскими компаниями для проведения технико-экономических обоснований и апробации инновационных технологий. Также будут внедряться новые бизнес-модели совместно с украинскими партнерами.

Проект реализуется в рамках флагманской инициативы "Зеленое промышленное восстановление Украины путем передачи технологий и создания новых предприятий совместно с частными компаниями Японии". Ожидается, что более 30 тысяч человек в Украине получат новые профессиональные навыки, а 47 современных технологий будут протестированы, внедрены или адаптированы в различных отраслях.

По словам заместителя генерального директора ЮНИДО Юко Ясунаги, инициатива будет способствовать созданию рабочих мест, повышению конкурентоспособности промышленности, развитию новых секторов и формированию инновационных экосистем. Он отметил, что уже отобрано 47 японских технологий для реализации в Украине.

Что получат украинские аграрии?

В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины отмечают, что украинские предприятия получат доступ к передовым решениям, что позволит модернизировать производство и усилить позиции на рынке. Финансирование проекта обеспечивает правительство Японии.

Инициатива охватывает ключевые направления, в частности агробизнес и продовольственные цепи создания добавленной стоимости, водную инфраструктуру, циркулярную экономику, информационно-коммуникационные технологии, энергетику, водород и аммиак, повышение производительности малых и средних предприятий, вспомогательное оборудование и телемедицину.

Японская сторона рассматривает проект как возможность привлечь малые и средние компании и стартапы к восстановлению Украины, используя свой опыт, в частности в сфере ликвидации последствий катастроф.

Обратите внимание! Посол Японии в Украине Масаши Накагоме отметил, что сочетание японских технологий с украинскими инновациями может создать мощный синергетический эффект для промышленного, социального и экономического восстановления страны.

