6 июня 2023 года произошла одна из самых масштабных катастроф в Украине – россияне взорвали Каховскую ГЭС. В результате этого была уничтожена масштабная гидроэлектростанция. Такое военное преступление россиян многие недаром называют экоцидом.

Что стало с рыбной промышленностью после подрыва Каховской ГЭС?

Эксперт Тарас Кот отмечает, что подрыв Каховской ГЭС стал одной из крупнейших катастроф Черноморского региона, пишет 24 Канал.

Читайте также Когда сосед может запретить сажать дерево: правила для владельцев участков

Тарас Кот Временно исполняющий обязанности председателя Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Сейчас потеряно 2 государственных рыбоводных завода, расположены в Херсонской области, которые играли важную роль в реализации государственной политики по охране и воспроизводству водных биоресурсов. Среди них – единственный в Украине государственный осетровый завод, основной задачей которого было восстановление численности осетровых видов рыб, находящихся на грани исчезновения.

Обратите внимание! Как говорит Кот, для сохранения биоразнообразия осуществляется искусственное воспроизводство. То есть, молодую рыбу выпускают в водные объекты. Если этого не делать, некоторые виды могут просто исчезнуть.

Оценки Института рыбного хозяйства НААН показывают, что из-за разрушения Каховской ГЭС было потеряно 28 тысяч тонн рыбы-сырца (имеется в виду в пересчете на промышленное возвращение), среди них:

14% от общего количества – полностью погибли;

75% – это потеря потомства самовоспроизводящихся популяций;

для 11% – невозможно осуществление выпасной аквакультуры.

Что нужно знать о рыбалке в Украине?