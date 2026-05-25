В госакте одна площадь, в кадастре другая: как исправить проблему с землей

Расхождения между площадью земельного участка в государственном акте и данными Государственного земельного кадастра - одна из самых распространенных проблем среди землевладельцев. Юрист Жанна Шлейченко объяснила, почему возникают такие ситуации и как их правильно урегулировать.

Почему площадь в документах может отличаться

Адвокат Жанна Шлейченко рассказала в комментарии 24 Канала, что ситуация, при которой в бумажном государственном акте на земельный участок указана одна площадь, а в электронном Государственном земельном кадастре (ГЗК) – другая, встречается часто. Именно значение площади является наиболее распространенным случаем среди других расхождений в сведениях.

Причины могут быть разные: следствие изменения систем координат, погрешностей бывшего геодезического оборудования (сейчас оно более высокоточное), технических ошибок, допущенных в результате переноса информации о земельном участке, которая не была зарегистрирована в Государственном реестре.

Юрист отмечает, что исправление ошибок, допущенных при ведении Государственного земельного кадастра, предусмотрено нормами статьи 37 Закона Украины "О Государственном земельном кадастре" и отдельными пунктами Порядка ведения Государственного земельного кадастра, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 17.10.2012 № 1051.

Как исправить несостыковки в документах

Для урегулирования такой ситуации, по словам Жанны Шлейченко, единственным реально действенным механизмом остается фактическое повторное проведение землеустроительных работ, для чего необходимо обратиться к сертифицированному инженеру-землеустроителю во время которых:

сертифицированный инженер-землеустроитель корректирует соответствующие сведения;

формирует уточненные кадастровые планы земельного участка в электронной форме;

удостоверяет их КЭП;

направляет в ГЗК средствами с помощью программного обеспечения Государственного земельного кадастра и / или средствами, определенными Порядком,

Государственный кадастровый регистратор после проверки вносит откорректированные сведения о площади в ГЗК и составляет протокол по форме согласно Порядку.

Итак, исправления ошибок в сведениях ГЗК любыми другими способами, кроме повторного изготовления документации по землеустройству не может быть осуществлено, поскольку это не соответствует требованиям Закона Украины "О Государственном земельном кадастре",

– отмечает адвокат.

Важно! По словам Жанны Шлейченко, оставлять расхождения в сведениях между Государственным земельным кадастром и государственным актом на земельный участок без урегулирования не стоит. В дальнейшем наличие таких разногласий может затруднить совершение любых нотариальных действий или передачу земельного участка в аренду.