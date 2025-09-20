Известно, что осенью лещ крайне осторожен, а тенистых мест рыба избегает. Кроме того, в этот период лещу проще всего обнаружить пищу на участках, где есть быстрое течение и тиховодье.

Как ловить леща осенью?

Согласно данным Винницкого рыбоохранного патруля, в тиховодье корм, принесенный течением, оседает, а потому лещевым легче обнаружить там пищу, передает 24 Канал.

Кроме того, в период с сентября по октябрь лещи активно кормятся на зиму. На средних реках рыба продолжает выходить на неглубокие места, хотя стаи уже не такие многочисленные. Клев стабилен до середины октября.

В общем стоит помнить, что излюбленными местами для леща являются песчано-галечные перекаты вблизи ям, а также изгибы русла недалеко от берегов.

Большой лещ любит водиться в средних реках, где есть водоворот.

В больших реках – под плотинами.

На озерах и водохранилищах лещ держится возле камыша, лица и возле обрывистых глиняных берегов.

Заметьте! Изменение течения или повышение уровня воды влияет на передвижение леща.

Какую прикормку и насадку выбрать для леща?

Известно, что хорошие результаты на течении для подкормки леща состоят из 40% пареного пшена, 30% панировочных сухарей, 10% молотого "Геркулеса" или детского толокна, 10% молотого (с кожурой) жареных семян или жмыха, 10% обжаренных и молотых семян конопли.

Зато для насадок взамен лучше использовать опарыши, пучок навозных червей и даже крошечный кусок сала.

Опарышей на крючке должно быть от 3 до 5 штук, а червей насаживается кучкой, протыкая каждого по 2 – 3 раза. А вот сало режут кубиками по пол сантиметра и насаживают так, чтобы жало крючка было спрятано.

