Осенняя ловля леща: как и где ловить рыбу
- Лещ осенью активен на участках с быстрым течением и тиховодьем.
- Рекомендуется использовать подкормку из пареного пшена, панировочных сухарей и тому подобное.
Известно, что осенью лещ крайне осторожен, а тенистых мест рыба избегает. Кроме того, в этот период лещу проще всего обнаружить пищу на участках, где есть быстрое течение и тиховодье.
Как ловить леща осенью?
Согласно данным Винницкого рыбоохранного патруля, в тиховодье корм, принесенный течением, оседает, а потому лещевым легче обнаружить там пищу, передает 24 Канал.
Кроме того, в период с сентября по октябрь лещи активно кормятся на зиму. На средних реках рыба продолжает выходить на неглубокие места, хотя стаи уже не такие многочисленные. Клев стабилен до середины октября.
В общем стоит помнить, что излюбленными местами для леща являются песчано-галечные перекаты вблизи ям, а также изгибы русла недалеко от берегов.
- Большой лещ любит водиться в средних реках, где есть водоворот.
- В больших реках – под плотинами.
- На озерах и водохранилищах лещ держится возле камыша, лица и возле обрывистых глиняных берегов.
Заметьте! Изменение течения или повышение уровня воды влияет на передвижение леща.
Какую прикормку и насадку выбрать для леща?
- Известно, что хорошие результаты на течении для подкормки леща состоят из 40% пареного пшена, 30% панировочных сухарей, 10% молотого "Геркулеса" или детского толокна, 10% молотого (с кожурой) жареных семян или жмыха, 10% обжаренных и молотых семян конопли.
- Зато для насадок взамен лучше использовать опарыши, пучок навозных червей и даже крошечный кусок сала.
- Опарышей на крючке должно быть от 3 до 5 штук, а червей насаживается кучкой, протыкая каждого по 2 – 3 раза. А вот сало режут кубиками по пол сантиметра и насаживают так, чтобы жало крючка было спрятано.
Какая еще рыба ловится в сентябре?
Например, судак, который хорошо клюет в сумерках и в ночной период, или жерех, что передвигается у поверхности воды.
Кроме того, в сентябре во время теплой погоды хорошо ловится карп и карась.
А вот на глубине любит водиться плотва и красноперка.