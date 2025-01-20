Великобритания Литва и Украина запускают механизм отслеживания украденного украинского зерна

Украинский министр аграрной политики совместно с британскими и литовскими коллегами подписали Меморандум о запуске уникальной системы Grain Verification Scheme (GVS). Встреча чиновников проходила в рамках Берлинской конференции министров сельского хозяйства

Как Украина будет отслеживать украденное зерно

Указанная система должна помочь в борьбе с вывозом россиянами зерна с оккупированной территории, сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Коваля.

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Виталий Коваль Министр аграрной политики Украины Это первый шаг на уровне министров в рамках имплементации стратегического соглашения между Украиной и Великобританией, которое станет основой нашего сотрудничества на ближайшие сто лет.

Пилотная попытка реализации этой инициативы будет в литовском порту Клайпеда. Он, к тому же, станет ключевым хабом для осуществления контроля украинской агропродукции.

Это сотрудничество – пример того, как Украина, Великобритания и Литва вместе создают новые стандарты безопасности и справедливости в аграрном секторе, которые повлияют на будущее продовольственной безопасности всего мира. Мы идем к победе не только на поле боя, но и в защите наших ресурсов и прав,

– говорит Коваль.