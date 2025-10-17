Россияне осенью этого года в очередной раз пытаются разрушить энергетическую систему Украины, чтобы повлиять на функционирование всего государства. Одним из аспектов, которые зависят от энергетики являются цены на продукты.

Есть ли риск роста цены на продукты?

Осенью 2025 года россияне возобновили высокую интенсивность ударов по энергетическим объектам Украины. Журналисты 24 Канала пообщались с аналитиком "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максимом Гопкой о том, будет ли из-за этого расти стоимость продуктов.

Украинцев, помимо прочего, беспокоит возможный рост цен на определенные группы товаров из-за обстрелов. Максим Гопка рассказал, что влияние российских обстрелов на себестоимость будет на те виды продукции, где задействовано больше всего технологических процессов в производстве конечного продукта.

Максим Гопка Аналитик УКАБ То есть товары переработки и долгосрочного хранения будут иметь дело с наибольшими вызовами, что будет отражаться на цене. Сюда входят молочные, мясные, продукты.

Обратите внимание! Также, по словам специалиста, из-за обстрелов энергетики может подорожать продукция, которая требует постоянного охлаждения, включая овощи и фрукты.

