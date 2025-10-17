Есть ли риск роста цены на продукты?

Осенью 2025 года россияне возобновили высокую интенсивность ударов по энергетическим объектам Украины. Журналисты 24 Канала пообщались с аналитиком "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максимом Гопкой о том, будет ли из-за этого расти стоимость продуктов.

Читайте также Лимоны начали дорожать: сколько стоят в супермаркетах Украины

Украинцев, помимо прочего, беспокоит возможный рост цен на определенные группы товаров из-за обстрелов. Максим Гопка рассказал, что влияние российских обстрелов на себестоимость будет на те виды продукции, где задействовано больше всего технологических процессов в производстве конечного продукта.

Максим Гопка Аналитик УКАБ То есть товары переработки и долгосрочного хранения будут иметь дело с наибольшими вызовами, что будет отражаться на цене. Сюда входят молочные, мясные, продукты.

Обратите внимание! Также, по словам специалиста, из-за обстрелов энергетики может подорожать продукция, которая требует постоянного охлаждения, включая овощи и фрукты.

Мясо значительно подорожало за год: какая стоимость в супермаркете?